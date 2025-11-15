Уникальный случай беременности девятью детьми зарегистрирован в Египте

Редчайший случай девятерной беременности зафиксировали у женщины в Египте. Об уникальном медицинском случае сообщила египетская газета Akhbar El-Yom .

Издание пишет, что беременность обнаружили во время ультразвукового исследования. Медики начали профессиональные споры о возможных последствиях такой многоплодной беременности.

Специалисты выражают серьезную озабоченность возможными рисками для здоровья. Многоплодная беременность представляет опасность как для матери, так и для эмбрионов.

По данным издания, такая беременность возможна после приема стимулирующих овуляцию препаратов.

Медики продолжают наблюдение за состоянием женщины и развитием беременности. Ожидается, что пациентка будет находиться под постоянным врачебным контролем.

