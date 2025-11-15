Уникальный случай беременности девятью детьми зарегистрирован в Египте
Akhbar El-Yom: в Египте женщина забеременела сразу девятью детьми
Редчайший случай девятерной беременности зафиксировали у женщины в Египте. Об уникальном медицинском случае сообщила египетская газета Akhbar El-Yom.
Издание пишет, что беременность обнаружили во время ультразвукового исследования. Медики начали профессиональные споры о возможных последствиях такой многоплодной беременности.
Специалисты выражают серьезную озабоченность возможными рисками для здоровья. Многоплодная беременность представляет опасность как для матери, так и для эмбрионов.
По данным издания, такая беременность возможна после приема стимулирующих овуляцию препаратов.
Медики продолжают наблюдение за состоянием женщины и развитием беременности. Ожидается, что пациентка будет находиться под постоянным врачебным контролем.
