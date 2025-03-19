Уникальные технологии. Самолет во Внуково почистили дорожным конусом

Неизвестный мужчина в светоотражающем жителе попытался сбить наледь с крыла самолета дорожным конусом во Внуково. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Авторы публикации назвали происходящее «уникальной противообледенительной системой». И констатировали, что человек с конусом не справился с задачей — слой льда так и остался на крыле авиалайнера.

Видео, судя по ракурсу, сняли пассажиры другого самолета. Ролик обрывается на моменте, когда мужчина в спецодежде просто бросает конус на крыле и уходит.

В пресс-службе аэропорта Внуково рассказали агентству «Москва», что мужчина на видео не работает в воздушной гавани. Кто он такой, пока неизвестно. Выяснить обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе, можно только через авиакомпанию-оператора самолета, который пытался очистить работник.

Ранее в Гондурасе рухнул самолет. На борту находились 15 пассажиров. В авиакатастрофе погибли шесть человек.