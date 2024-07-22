Уникальные берестяные грамоты нашли в Якутске

Уникальные берестяные грамоты обнаружили в Якутске при археологических раскопках. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram-канале .

Глава региона сообщил, что находку обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов. Она стала первой в своем роде не только в Якутии, но и на всем Дальнем Востоке.

По версии Николаева, это может быть архив воеводской канцелярии, который считали утраченным во время пожара 1700 года. Грамоты написаны скорописью XVII века. Пока археологи смогли прочитать только первый их фрагмент, а всего грамот нашли девять.

«Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения», — подчеркнул глава Якутии.

Он поблагодарил всех причастных к ее обнаружению.

В июне в Салехарде при раскопках нашли старинный артефакт медно-каменного века.