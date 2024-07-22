Уникальные берестяные грамоты нашли в Якутске

Глава Якутии Николаев: на раскопках в Якутске нашли берестяные грамоты XVII века

Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)
Фото: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия)

Уникальные берестяные грамоты обнаружили в Якутске при археологических раскопках. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что находку обнаружил студент из Кирова Виталий Татаринов. Она стала первой в своем роде не только в Якутии, но и на всем Дальнем Востоке.

По версии Николаева, это может быть архив воеводской канцелярии, который считали утраченным во время пожара 1700 года. Грамоты написаны скорописью XVII века. Пока археологи смогли прочитать только первый их фрагмент, а всего грамот нашли девять.

«Это действительно сенсационная и уникальная находка, которая имеет огромную научную и культурную ценность не только республиканского, но и федерального значения», — подчеркнул глава Якутии.

Он поблагодарил всех причастных к ее обнаружению.

В июне в Салехарде при раскопках нашли старинный артефакт медно-каменного века.

Неравный бой. У кого больше шансов стать президентом США в 2024 году?

Подавать на безнадежно больных. Чем грозят токсичная благотворительность и фармлоббисты

«Сорвалось с тормозов». Почему Байден вышел из президентской гонки

Байден — все! Что это значит для России?

Харрис не потянет. Байдена сделают козлом отпущения и выдвинут другого демократа

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте