Археологи обнаружили артефакт медно-каменного века в Салехарде

В Салехарде во время раскопок археологам удалось найти старинный артефакт медно-каменного века. Как сообщил «Ямал1», из культурного слоя специалисты достали кованые гвозди, обувь, бутыльки от духов и даже фрагмент глиняного сосуда с узором.

Издание «Петроград» написало, что все найденные вещи передадут в музей имени И. С. Шеманского.

Сообщается, что раскопками в мерзлотнике занимаются тюменские специалисты.

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