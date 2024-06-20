20 июня 2024 14:38 Археологи обнаружили артефакт медно-каменного века в Салехарде
В Салехарде во время раскопок археологам удалось найти старинный артефакт медно-каменного века. Как сообщил
«Ямал1», из культурного слоя специалисты достали кованые гвозди, обувь, бутыльки от духов и даже фрагмент глиняного сосуда с узором.
Издание
«Петроград» написало, что все найденные вещи передадут в музей имени И. С. Шеманского.
Сообщается, что раскопками в мерзлотнике занимаются тюменские специалисты.
Сегодня 18:49 Неизвестные открыли стрельбу около православной церкви Дербента
Сегодня 18:41 Папа римский помог освободить священника на Украине
Сегодня 18:33 Пожар вспыхнул в доме покойного экс-спикера Самарской губернской думы
Сегодня 18:31 Воробьев: атака ВСУ по Севастополю — теракт против мирных людей
Сегодня 18:20 Россия не даст политизировать экономические контакты на встрече шерп G20
Сегодня 18:17 Трамп выбрал вице-президента — он будет на дебатах с Байденом
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте