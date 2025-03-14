Умершую в Крыму слониху Дженни пыталась разбудить подруга Магда

В Крыму умерла знаменитая слониха Дженни, которая больше 45 лет провела на цирковой арене. Обитающая с ней в одном вольере слониха Магда долго не отходила от тела и трогала его хоботом. Видео опубликовал в своем Telegram-канале директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков.

«Магда подошла ко мне за поддержкой, а потом от отчаянья стала требовать, чтобы Дженни встала», — рассказал он.

На кадрах видно, как животное снова и снова подходило к бездыханному телу Дженни, склонялось к нему и аккуратно трогало хоботом, словно пытаясь разбудить.

Слониха прожила больше 50 лет и скончалась от мочекаменной болезни. Сотрудники зоопарка заметили симптомы еще в декабре и обратились к ветеринарам, однако спасти животное не удалось.

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