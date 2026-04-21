SCMP: учитель физкультуры в Китае усыновил сотни детей и воспитал их через спорт

Китайский учитель физкультуры Бай Цзянь стал известен на всю страну после того, как усыновил 276 детей и посвятил себя их воспитанию. Историю мужчины опубликовала South China Morning Post .

Еще в 1995 году, вскоре после того, как начал работать в школе, педагог обратил внимание на одинокого мальчика. Тот часто пропускал занятия и воровал еду у одноклассников. Выяснилось, что родители оставили его, и учитель предложил ребенку жить у себя.

С тех пор Бай Цзянь начал помогать все большему числу сирот. Чтобы содержать детей, он брал подработки, занимал деньги и обращался за помощью к родственникам.

Особое место в его системе воспитания занял спорт. Каждый день он поднимает детей в 04:30 и ведет на пробежку. Независимо от погоды они проходят и пробегают более 12 километров.

Сам педагог уверен, что спорт дает шанс тем, у кого нет денег и хорошего образования. Именно занятия бегом когда-то помогли ему самому поступить в колледж.

«Спорт — это честно. Что посеешь, то и пожнешь», — говорит он своим воспитанникам.

Многие приемные дети Бай Цзяня стали профессиональными спортсменами. Среди его подопечных также есть преподаватели университетов, государственные служащие и военные.

Личную жизнь мужчина смог устроить не сразу. До 46 лет он оставался один, потому что женщины не принимали его образ жизни и благотворительную деятельность. В 2020 году у него родился сын. Сам Бай Цзянь признается, что не чувствует усталости, потому что каждый день занимается тем, что любит больше всего, — детьми и спортом.

Российский боксер Константин Цзю ранее также заявлял о важности воспитания нового поколения спортсменов. В частности — боксеров. Он принял решение открыть филиал своей спортивной школы на территории ДНР.