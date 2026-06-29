Ученый рассказал, стоит ли бояться столкновения с гигантским астероидом

В опасной близости от Земли, скорее всего, нет крупных небесных тел, которые могут с ней столкнуться, заявил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. Об этом сообщил ТАСС .

По словам ученого, астрономы практически перестали обнаруживать астероиды размером более одного километра, идущие на сближение.

«Это значит, что уже почти все они известны и Земле не угрожают. Во всяком случае, на протяжении ближайшей сотни лет», — пояснил Язев.

При этом открытия более мелких небесных тел продолжаются — каждый день ученые видят около десятка новых околоземных астероидов размерами в метры, порой в десятки метров. Большинство пролетают мимо, некоторые входят в атмосферу планеты и сгорают.

Ранее в американском штате Массачусетс упал метеор около метра в поперечнике. Он издавал сильный грохот, слышный на большом расстоянии.