Ученый рассказал, стоит ли бояться столкновения с гигантским астероидом
Ученый Язев: ближайшие 100 лет Земле не грозит падение гигантских астероидов
В опасной близости от Земли, скорее всего, нет крупных небесных тел, которые могут с ней столкнуться, заявил ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН, профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев. Об этом сообщил ТАСС.
По словам ученого, астрономы практически перестали обнаруживать астероиды размером более одного километра, идущие на сближение.
«Это значит, что уже почти все они известны и Земле не угрожают. Во всяком случае, на протяжении ближайшей сотни лет», — пояснил Язев.
При этом открытия более мелких небесных тел продолжаются — каждый день ученые видят около десятка новых околоземных астероидов размерами в метры, порой в десятки метров. Большинство пролетают мимо, некоторые входят в атмосферу планеты и сгорают.
Ранее в американском штате Массачусетс упал метеор около метра в поперечнике. Он издавал сильный грохот, слышный на большом расстоянии.