Астроном Сурдин заявил, что межзвездную комету 3I/ATLAS можно было исследовать вблизи

У человечества была возможность изучить межзвездную комету 3I/ATLAS с близкого расстояния. Для этого стоило заранее вывести в космос зонды-перехватчики. Такое мнение высказал астроном Владимир Сурдин в беседе с « Газетой.ru ».

Комету 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Осенью она пересечет орбиту Марса и покинет Солнечную систему.

«Комета 3I/ATLAS летит со скоростью более 50 км/с, и потому ни один современный космический аппарат не сможет ее догнать. Приблизиться к ней можно лишь летя навстречу, а для выполнения этой задачи осталось от силы пара месяцев», — пояснил эксперт.

По его словам, подготовка космической миссии в сжатые сроки невозможна, а наземные телескопы не способны заметить межзвездные объекты заранее. Однако можно отправить автоматический зонд-перехватчик, который будет находиться в ожидании следующего межзвездного гостя, отметил Сурдин.