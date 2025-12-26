Ученый из Гарварда обнаружил еще одну аномалию у межзвездного объекта 3I/ATLAS

Обнаружена 14-я аномалия в изменении формы хвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS, который называют «инопланетным кораблем». Об этом в своем блоге сообщил ученый из Гарвардского университета Ави Леб.

По его мнению, если происхождение хвоста естественное, то эта особенность становится новой, 14-ой аномалией для данного объекта. Ранее исследователем уже было описано 13 других отклонений от нормы.

Новые наблюдения кометы 3I/ATLAS показывают почти невероятную вещь.

У нее, судя по всему, есть два отдельных запаса льда у полюсов. Один «включается» и создает хвост, когда комета летит к Солнцу, а другой — когда удаляется. При этом они расположены почти точно на полюсах.

Вероятность такого природного совпадения крайне мала — всего 0,0025%. Это как дважды подряд выиграть в очень невыигрышную лотерею. Ученый считают это серьезной аномалией, которая требует объяснения.

«Другими словами, вероятность того, что два крупных резервуара льда расположены вблизи полюсов вращения 3I/ATLAS так, что один из них оказывается на дневной стороне, когда комета приближается к Солнцу с большого расстояния, а другой — когда она удаляется из Солнечной системы, при этом оба находятся в пределах восьми градусов от ближайшего полюса вращения, когда обращены к Солнцу, составляет квадрат от 0,005, или ничтожно малую вероятность всего лишь 0,000025», — заявил Леб.

Он добавил, что без этого совпадения антихвост объекта, направленный к Солнцу, демонстрировал бы более сильные колебания.

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмон сообщил, что комета 3I/ATLAS после встречи с Юпитером навсегда покинет внутреннюю часть Солнечной системы.