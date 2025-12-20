«Инопланетный корабль» 3I/ATLAS навсегда покинет Солнечную систему

ИКИ РАН: в 2026 году 3I/ATLAS в последний раз пролетит рядом с Юпитером

Комета 3I/ATLAS, которую называют «инопланетным кораблем», после встречи с Юпитером навсегда покинет внутреннюю часть Солнечной системы. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

Ученый поделился комментарием после шутки президента России Владимира Путина во время прямого эфира.

По словам Эйсмонта, сближение космического объекта с Юпитером произойдет в марте 2026 года. Дистанция между ними составит около 50 миллионов километров, после этого 3I/ATLAS не будет сближаться ни с каким из тел Солнечной системы. Совершив гравитационный маневр у Юпитера, комета начнет путь к внешним границам системы, в облако Оорта.

Путин иронично назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием. Так глава государства прокомментировал конспирологические домыслы вокруг межзвездного объекта.