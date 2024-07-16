Ученые заявили о росте продолжительности дня из-за изменения климата

Вызванное глобальным потеплением таяние полярных льдов влияет на скорость вращения Земли и увеличивает тем самым продолжительность дня. Об этом со ссылкой на американский научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) сообщил CNN .

В рамках исследования, опубликованного в журнале, на который сослался телеканал, ученые проанализировали 200-летний период с 1900 по 2100 год. Чтобы понять, как изменение климата влияло на продолжительность дня в прошлом и спрогнозировать его роль в будущем, специалисты опирались на данные наблюдений и климатические модели.

В итоге они пришли к выводу, что по мере того, как люди нагревают мир, ледники и ледяные щиты тают, и эта талая вода течет от полюсов к экватору, происходит изменение формы планеты. Исследователи убеждены, что она сплющивается на полюсах и становится более выпуклой в середине.

Происходящее, по их мнению, влияет и на изменение продолжительности дня. Речь идет всего о нескольких миллисекундах в день, но в современном высокотехнологичном мире они оказывают серьезное влияние на вычислительные системы, например GPS, подчеркнули авторы исследования.