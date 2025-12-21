Ученые рассказали о геомагнитной обстановке 21 декабря

В воскресенье, 21 декабря, всех жителей Земли ожидают слабо возмущенное Солнце и такая же геомагнитная обстановка. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале .

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — возможны возмущения. Вспышечная активность — слабо повышенная без рисков для Земли», — говорится в сообщении.

Наблюдается небольшое усиление вспышек на левом краю Солнца. Там, как утверждают астрономы, сформировалось несколько активных областей.

В субботу, 20 декабря, на Солнце произошло девять вспышек, одна из них была сильной (уровень M). Сейчас риски таких крупных взрывов энергии отсутствуют.

Специалисты Лаборатории уточнили, что геомагнитная активность сейчас повышена, но несильно. Это вызвано вариациями скорости солнечного ветра.

В течение суток возможны некоторые геомагнитные возмущения, а уже с 22–23 декабря — воздействие на планету корональной дыры, наблюдаемой на Солнце.

Ранее специалисты ИКИ РАН допустили появление северных сияний из-за усиления солнечного ветра.