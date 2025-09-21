Ученые раскрыли тайну исчезновения судов в Бермудском треугольнике

Ученый Саймон Боксолл пролил свет на таинственные исчезновения судов и самолетов в Бермудском треугольнике. Свою версию он изложил в документальном фильме «Тайна Бермудского треугольника», сообщило издание Daily Mail .

Боксолл утверждает, что в районе между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудами часто появляются одиночные волны-призраки высотой 20-30 метров. По его мнению, даже крупное судно, столкнувшись с такой волной, затонет за две-три минуты.

Боксолл упомянул американское судно «Циклоп». Оно снабжало корабли ВМС США во время Первой мировой войны. В 1918 году «Циклоп» исчез в районе Бермудского треугольника. Ученый считает, что его могла потопить огромная волна.

Чтобы проверить гипотезу, Боксолл и его команда из Университета Саутгемптона создали масштабную модель судна. Они изучили ее поведение в различных условиях. Эксперимент показал, что плоское днище и крупные размеры делали «Циклоп» особенно уязвимым перед аномальными волнами.

Океанолог Анатолий Таврический, член Русского географического общества, тоже заявил, что исчезновение судов в Бермудском треугольнике может быть связано с гигантскими волнами. Специалист объяснил, что это явление называется интерференцией волн. Оно происходит не только в Атлантическом океане, но и в других крупных водоемах, таких как Индийский океан и пролив Дрейка.