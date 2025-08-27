Океанолог Таврический рассказал, что загадка Бермудского треугольника связана с блуждающими волнами

Исчезновение судов в Бермудском треугольнике связано с блуждающими волнами, высота которых может достигать 30 метров и более. Такое мнение высказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический в беседе с aif.ru .

Как пояснил специалист, явление называется интерференция волн. Оно встречается не только в Атлантическом океане, но и других крупных водоемах, например в Индийском океане и в проливе Дрейка.

Такие мощные колебания воды видны даже из космоса, добавил ученый. По его словам, необыкновенно высокие волны возникают из-за наложения двух или более групп волн друг на друга.