Ученые обнаружили разветвленную сеть древних магматических рек под корой Марса

Астрономы из Великобритании выяснили, что под корой Марса скрыта сложная сеть древних магматических рек. Это открытие стало возможным благодаря анализу данных, собранных сейсмографом SEIS американского зонда InSight, сообщил ТАСС .

Исследователи обнаружили, что под поверхностью планеты существует граница между двумя слоями магматических пород с различным составом. По словам планетолога Оксфордского университета Тобермори Макэй-Чемпиона, это открытие указывает на сложный круговорот расплавленных пород в марсианских недрах, который затрагивал практически всю кору планеты.

Различия в минералах и содержании железа могли возникнуть из-за длительной циркуляции и остывания магмы. Компьютерная модель недр подтвердила возможность формирования прослоек из минералов высокой и низкой плотности, добавил «Взгляд».