Ученые объяснили сообщения о встречах с живым динозавром в джунглях Конго

Влахова: в джунглях Конго люди встречали не мокеле-мбембе, а обычных животных

Жители Центральной Африки стали все чаще рассказывать о встречах с фантастическим существом мокеле-мбембе в джунглях Конго. Ученые уже объяснили рассказы о живом динозавре, сообщило издание National Geographic .

Ученые связали всплеск сообщений о доисторическом животном с вырубкой джунглей, из-за чего известные науке животные вынуждены переселяться в другие места. Они стали чаще попадаться на глаза людям, которые принимают их за мифических чудовищ по причине незнания.

«В крупных поселениях, которые вторгаются в места обитания зверей, непривычные к этому люди начинают то и дело сталкиваться с крупными животными. Вот такие люди и рассказывают мне, что видели мокеле-мбембе», — отметила эколог Лаура Влахова.

Биолог Джозеф Ойанге ранее сообщал, что в одном из случаев местные жители приняли за монстров обычных горилл, появившихся на полях после уничтожения леса.

В 2023 году ученый побывал во впадине Конго, навещая родственников. Местный подросток был уверен, что ночами слышал рев мокеле-мбембе, хотя это были гориллы, которые кормились на полях и топтали посевы.

Ранее палеонтолог Вадим Кравец рассказал, что в России останков динозавров в классическом понимании осталось немного, так как территория была под водой.