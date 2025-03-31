Палеонтолог Кравец: в России останков динозавров в классическом понимании очень немного

Житель Петербурга Вадим Кравец имеет в своей коллекции более 200 артефактов, начиная от зуба динозавра и заканчивая различными окаменелостями. В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал, что увлекается палеонтологией более 12 лет.

«Раньше искал монеты с металлоискателем, но потом захотелось сменить хобби. Меня интересовали динозавры с детства, и я решил переключиться на них. В России динозавров в классическом понимании очень немного, так как территория была под водой», — сообщил петербуржец.

В Ленинградской области есть уникальные места с более ранними слоями Кембрийского, Ордовикского, Девонского и Каменноугольного периодов. Здесь можно найти трилобитов.

Самый ценный экспонат Вадима — зуб динозавра Кархародонтозавра. Ему примерно 120 миллионов лет. Также у него есть окаменелые раковины моллюсков аммонитов и рептилия триасового периода Кейхозавр.

Несмотря на то что Петербург — второй по численности город России, тут всего 40-50 человек плотно занимаются палеонтологией. Мы все друг друга знаем и пытаемся продвигать палеонтологию на своем энтузиазме, отметил Кравец.