Стало известно, кто покинул шоу «Битва экстрасенсов» 9 мая

На ТНТ вышел новый выпуск «Битвы экстрасенсов», запомнившийся тем, что в проект вернулся выбывший участник — ведьмак Семен Лесков. Его спасла карельская шаманка Варвара Петрович, решившая покинуть шоу и отдать свое место ему.

В проекте остались четыре участника — колдун Артем бесов, сибирский ведьмак Семен Лесков, ведьмы Анжела Гома и Дженнифер Бьянки. Выяснилось, что Петрович влюблена в Лескова, поэтому и ушла вместо него, а он с этим согласился.

«Я хочу уйти вместо Семена. Для Семена эта победа более нужна чем всем нам. И вы меня не переубедите, мне просто все равно на ваше мнение! Семен хочет победить в „Битве“ и я ему помогу», — заявила она.

Лесков ранее по итогам зрительского голосования оказался худшим экстрасенсом, уступив Басову. Колдун лучше справился с индивидуальным заданием.

Следующее задание экстрасенсы проходили в городе Зеленокурске, выясняя, почему в гостевом доме одной семейной пары незнакомец покончил жизнь самоубийством. Лучше всех прошла задание ведьма Анжела, хотя Бесов практически увидел все подробности смерти мужчины. Лесков по факту не справился, но его оставили в проекте ради ушедшей Петрович.

