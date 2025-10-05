У зумеров появился новый тренд на разноцветные гробы и урны для праха

Зумеры все чаще заказывают разноцветные гробы и урны для праха, превращая похороны в тщательно продуманный «сценарий» со смыслом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на представителей ритуальных агентств.

По данным ритуальщиков, за последний год спрос на такие необычные заказы заметно вырос. Молодые люди заранее продумывают детали церемонии для себя и близких и просят оформить «последний день» в любимых оттенках.

Производители, почувствовав тренд, расширили палитру: теперь в похоронных бюро можно найти гробы и урны цвета «Тиффани», сиреневые, розовые и даже персиковые — в честь нового iPhone 17. Стоимость таких изделий начинается примерно от 35 тысяч рублей.

Ранее в Чехии появилась возможность при помощи приложения и сайта распланировать собственные похороны.