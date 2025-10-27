У побережья США зафиксировали тысячи аномальных подводных объектов

Приложение Enigma обнаружило тысячи неизвестных подводных объектов у берегов США. Высокопоставленные военные чиновники предупредили, что эти явления могут представлять опасность для национальной безопасности страны.

Создатели приложения, признанного крупнейшей в мире «базой данных наблюдений за НЛО», сообщили, что с конца 2022 года их сервис получил данные о 30 тысячах неопознанных летающих объектов и других аномальных явлений, сообщила газета The New York Post.

Наблюдения не ограничиваются небом. Появляются сообщения о загадочных объектах, которые появляются из морских глубин или исчезают под водой без единого всплеска.

Недавно стало известно о девяти тысячах загадочных явлениях, замеченных примерно в 19 километрах от побережья США. Около 150 очевидцев утверждали, что видели объекты, парящие над поверхностью воды.

В США НЛО чаще всего видели в Калифорнии (389 наблюдений) и Флориде (306).

Приложение Enigma представило карты с отмеченными местами наблюдения необычных объектов. На них видны скопления оранжевых точек, движущихся вверх и вниз вдоль восточного и западного побережья США.

Ранее глава Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что верит в инопланетян. Она сообщила, что ее спецслужбы продолжают изучать феномен НЛО. Полученные результаты будут обнародованы «в подходящее время». Многие американцы, интересующиеся темой пришельцев, посчитали заявление Габбард сенсационным.