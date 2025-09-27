«У него кровь из глаз». Отец участника шоу «Титаны» рассказал об испытаниях

Чемпион по фитнесу Дмитрий Яшанькин рассказал, с какими сложностями пришлось столкнуться его сыну Юрию во время съемок шоу «Титаны». Слова спортсмена привела пресс-служба проекта, сообщила «Газета.ru».

«Он просто напрягается изо всех сил. Я смотрю на него, а у него кровь из глаз. Я говорю: „Стоп, стоп, сыночек, береги себя. Дыши!“» — поделился Яшанькин-старший.

Третий выпуск шоу «Титаны», о котором говорил тренер по физподготовке Олимпийской сборной России по хоккею, выйдет на телеканале ТНТ в воскресенье, 28 сентября.

Во втором этапе соревнований атлетов ждет командное удержание веса. Главный приз на шоу — 10 миллионов рублей.

В предыдущем сезоне «Титанов» победу одержал учитель физкультуры Пановской школы из Коломны Николай Бобылев. Благодаря этому он стал членом совета Ресурсного центра новых медиа при Министерстве спорта РФ.