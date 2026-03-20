У более чем половины зумеров нашли привычку пересматривать любимые фильмы

VK Видео: фильмы и ролики по несколько раз пересматривают 79% зумеров

Примерно 79% зумеров любят пересматривать фильмы по несколько раз. К такому выводу пришли специалисты VK Видео, сообщила пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Они провели социологическое исследование и выяснили, что 70% респондентов возвращаются к фильмам и сериалам, а 51% — к коротким видео. Пользователи пересматривают контент, чтобы отдохнуть после рабочего дня или справиться с тревогой.

Чаще всего по нескольку раз видео смотрят россияне до 24 лет (79%), реже — люди старше 45 лет (52%). Женщины возвращаются к знакомым фильмам и роликам на 11% чаще, чем мужчины.

Самым популярным жанром оказалась комедия, ее повторно смотрят в 57% случаев. Лидерами рейтинга также оказались фэнтези и фантастика (52%), детективы (45%), артхаус (39%), ужасы и триллеры (31%) и боевики (30%).

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал, что для хорошего фильма для подрастающего поколения необходима история о доброте. Он назвал кино по сказкам актуальным и ценным на все времена.