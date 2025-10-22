«Тысячи радостных людей». Австралийка воскресла и рассказала про рай

Жительница Австралии Линда Крамер 14 минут провела на небесах после остановки сердца. О загробной жизни женщина рассказала в беседе с Metro.

По словам австралийки, она чувствовала полное спокойствие, наблюдая за происходящим сверху. Когда бригада скорой помощи увезла ее тело, она увидела, как в ее дом вошли темно-синие светящиеся шары.

Затем, как отметила Линда, появилась женщина, которая похлопала ее по плечу со словами, что нужно идти. После этого перед ней предстало цветочное поле, где находились тысячи радостных людей.

Крамер рассказала, что на исследование того мира у нее ушло около полутора лет. За это время она посетила долины, горы и огромный город.

Позже женщина оказалась у подножия собора, где ее ждали три энергетических существа, показавших ей коробку с воспоминаниями. Австралийка утверждала, что в этот момент прощала себя за прошлые поступки, превращая воспоминания в энергию.

В финале Линда оказалась в белой комнате, где находилась женщина, представившаяся ее прапрабабушкой. Та предсказала ее возвращение в Австралию, работу в полиции и будущую карьеру инструктора по оказанию первой помощи.

В США мужчина пережил клиническую смерть. По словам американца, его сердце не билось в течение 20 минут. В этот период он парил над комнатой.