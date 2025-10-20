«Парил под потолком». Медсестра поверила в загробную жизнь после рассказа пациента

В США мужчина пережил клиническую смерть и рассказал о загробной жизни

В США медсестра стала свидетельницей паранормального случая, который заставил ее пересмотреть взгляды на загробный мир. Об этом написало издание Daily Mirror .

Медик Мо, которая работает в приемном отделении, поделилась происшедшим на платформе TikTok. По ее словам, переживший клиническую смерть пациент рассказал, что он ощущал 20 минут, в течение которых его сердце не билось.

«Позже он рассказал нам, что помнил, как парил над комнатой, описывая детали, которых он не мог знать», — рассказала Мо.

В комментариях другие медицинские работники тоже стали делиться подобными случаями из своей практики. Например, одна из пациенток чувствовала, как кто-то держал ее за руку и пел гимн.

В начале октября перенесшего 13 клинических смертей мужчину спасли в больнице в Домодедове.