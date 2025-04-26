Турок после операции забыл родной язык и заговорил на датском

Житель турецкого города Конья Рахми Карадемир после операции и последовавшей за ней закупорки артерии забыл родной язык. Мужчина стал говорить только на датском, которым не пользовался много лет, сообщило агентство Anadolu.

Хирурги провели 67-летнему турку операцию на колене. Через два дня у мужчины произошел паралич правой руки и ноги. Также он перестал разговаривать.

«Врачи выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу. Они удалили сгусток, однако он внезапно начал говорить на датском языке, при этом был неспособен сказать что-то на родном», — пояснили в публикации.

Врачи успокоили родственников мужчины, что в ближайшем будущем он вновь будет общаться с ними на турецком языке.

В Австралии 57-летней женщине сделали операцию на челюсти. В период восстановления ей пришлось учиться заново говорить. Когда речь вернулась к австралийке, она заговорила с иностранным акцентом.