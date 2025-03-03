Жительница Австралии внезапно заговорила с британским акцентом после операции

Жительница Австралии перенесла операцию на челюсти. После этого она заговорила с иностранным акцентом, сообщило News.com.au.

Врачи диагностировали у 57-летней Ким Холл рак нижней челюсти, поэтому в 2021 году ей сделали операцию. В период восстановления женщине пришлось учиться заново пить, глотать и говорить.

Когда речь вернулась, родственники и врачи заметили, что Холл внезапно заговорила с британским акцентом, характерным для жителей графства Йоркшир.

По словам Холл, за всю свою жизнь она никогда не была в Великобритании. Так у нее выявили синдром иностранного акцента. Логопед Эмма Чартерс объяснила, что из-за изменения гласных звуков, речь женщины напоминает британский акцент.

При этом медик указала на уникальность этого случая. Обычно изменения в речи наблюдаются из-за инсульта или черепно-мозговой травмы, а не из-за хирургического вмешательства.

Похожий случай произошел в Великобритании. Инсульт помог заговорить жительнице Ливерпуля с русским акцентом.