Туристы испугались странного шума из-под земли в Новороссийске

В Новороссийске туристы во время прогулки за Маркхотским перевалом услышали странный гулкий стук из-под земли, на место отправились спасатели. Об этом сообщил Telegram-канал «Наша Газета Новороссийск».

Туристы услышали необычный звук из-под земли, причем он был отчетливым, размеренным и гулким. Они сразу позвонили в службу 112, а произошедшее записали на видео.

Кадры оценил руководитель аварийно-спасательного отряда Новороссийска Алексей Одеров. Он предположил, что звук раздается в месте, где три года назад произошел провал в земле. Но после получения геометки выяснилось, что шум раздался хоть и за перевалом, но дальше того места.

Одеров посоветовал туристам покинуть лес, так как в это время года быстро темнеет. Также он обещал направить на хребет спасателей, чтобы они выяснили причину странного подземного стука.

Свою версию о происхождении странного шума высказал «Новороссийскому рабочему» биолог Вениамин Голубитченко, отметивший, что стук размеренный и механический.

«Такое может быть, если под землей находится труба, а на другом ее конце кто-то по ней стучит. По трубе звук может проходить и быть слышным на большом расстоянии от источника стука, — предположил он.

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