Психолог Миллер: тяга россиян к мистике связана с нежеланием работать над собой

Стоимость услуг тарологов и колдунов может увеличиться вдвое в октябре 2024 года. Чем вызвана тяга россиян к мистике, рассказала психолог Александра Миллер в беседе с « Инфо24 ».

По ее словам, вера в волшебство и чудо связана с нежеланием человека работать над собой, ведь последний вариант предполагает усилия.

«Просто дыши маткой, жги свечи и пой мантры, тогда энергия денег потечет рекой, люди потянутся, ты встретишь свою судьбу», — с иронией высказалась эксперт.

Она также отметила, что настрой на позитивный лад действительно способен показать эффективность. Однако не все готовы переходить к действиям, из-за чего попадают в ловушку синдрома отложенной жизни.