Турецкий барбер подстриг курицу под влиянием вирусного тренда в TikTok

Распространившийся из латиноамериканского сегмента TikTok вирусный тренд Lo siento Wilson (Прости, Уилсон) дошел до Турции. Барбер Мухаммед Мендеш из провинции Сиирт снял собственный ролик с подстриженной курицей. Об этом сообщил портал MyNet .

«Мы принесли курицу и подстригли ее для подготовки к празднику. После этого мы ее отпустили», — заявил Мендеш.

Оригинальное видео, из которого пошел тренд, представляет собой кадры затопленной улицы, по которой проплывает доска со стоящей на ней курицей. Автор подложил под кадры латиноамериканский дубляж отрывка из фильма «Изгой» с Томом Хэнксом.

По сюжету герой потерял в океане бейсбольный мяч, который он назвал Уилсоном и своим другом. В раскаянии он кричал: «Прости меня, Уилсон» или Lo Siento Wilson, как звучит в латиноамериканском дубляже.

Оригинальное видео набрало миллионы просмотров, а озвучку начали использовать в кадрах с другими животными. При этом мем оказался очень долгоиграющим, потому что оригинальное видео появилось еще 2023 году.

Российский сегмент социальных сетей в начале февраля взорвался от мема Данила Колбасенко. Мальчика, который криком представился во время игрового стрима, стал настоящим героем Рунета. Пик его славы уже прошел и сейчас ему на пятки наступает пингвин-нигилист «Гугу гага».