За что все любят Данила Колбасенко? История самого доброго мема 2026 года
2026 год, казалось бы, только начался, а в Сети уже выбрали главный мем года. Если вы подумали про пуховики и самонадутие — мимо. Речь о мальчике Даниле Колбасенко, который просто выкрикнул свое имя на стриме и прославился на весь Рунет. Пользователи снимают рилсы о Дане, бренды выпускают мерч с его именем, а российские спортивные клубы заявляют, что подписали себе нового игрока Колбасенко. Что происходит и почему школьник стал новым героем соцсетей, разбирался 360.ru.
Как появился мем о Даниле Колбасенко
Мем о Колбасенко родился во время эфира у стримера Кирилла heliN139 Курсанова. Он играл в Counter-Strike 2 и параллельно общался через голосовую рулетку.
В какой-то момент его собеседником оказался школьник. Курсанов предложил мальчику сыграть в мобильный шутер Standoff 2, и между ними произошел этот мемный диалог:
— Так, мы в Standoff идем, слышь?
— Погнали!
— ID (айди) диктуй!
— Данил Колбасенко.
— Кто-о-о?!
— Данил Колбасенко!!!
— Я тебе щас дам ***, ты че, клянись!
После Колбасенко бросил трубку. Отрывок этого стрима Курсанов выложил в Сеть еще в 2024-м, но почти два года он не вызывал такого интереса пользователей, пока в 2026-м не завирусился в TikTok, а оттуда, как водится, разлетелся уже по остальным соцсетям.
Данил Колбасенко существует?
В комментариях к многочисленным рилсам о Колбасенко некоторые пользователи пытаются понять, Данил шутил над стримером или просто не понял вопрос и поэтому вместо ID выпалил свое имя.
Как было на самом деле, возможности узнать ни у кого, по крайней мере, пока, нет. Но эта неопределенность делает мем только смешнее и популярнее. Многих покоряет и то, что уже взрослый Курсанов запросто предлагает мальчику пойти играть — ведет себя с ним на равных.
«Как же я обожаю этот звук!», «Одно из самых добрых видео, которые я видел», «В мире тьмы душа Данила Колбасенко сияла ярче звезд», «Мне так тепло на душе от этого видео, что за легенда», «Долгих лет жизни тебе, Данил Колбасенко! Его светлость и доброта просто зашкаливают», — пишут пользователи.
Настоящее ли это имя мальчика — тоже пока никто не знает. Сам Курсанов обещает, что найдет Данила и все-таки сыграет с ним в Standoff.
В каком клубе заиграет Колбасенко?
Мемную волну с Колбасенко неожиданно поймали российские спортивные клубы, причем некоторые подошли к съемке рилсов о Даниле максимально серьезно — сделали специальную форму с этой фамилией, придумали, на какой позиции он будет играть.
Так Колбасенко стал еще и самым обсуждаемым новичком этой зимы, констатировала Sport Baza. Свою версию мема постили хоккейные клубы «Ак Барс» и «Сочи», футбольный «Торпедо», «Зенит», ЦСКА и несколько других команд.
«Матч ТВ» при этом пошел дальше и сделал Колбасенко новым игроком «Реала», отчего «Барселона» теперь «пребывает в шоке».
Некоторые бренды успели выпустить мерч с именем Колбасенко, а один из российских банков — платежный стикер в виде кусочка сырокопченой колбасы.