Сегодня 17:14 За что все любят Данила Колбасенко? История самого доброго мема 2026 года 0 0 0 Фото: Соцсети Тренды

Интересное

Видео

Школьники

TikTok

Мемы

2026 год, казалось бы, только начался, а в Сети уже выбрали главный мем года. Если вы подумали про пуховики и самонадутие — мимо. Речь о мальчике Даниле Колбасенко, который просто выкрикнул свое имя на стриме и прославился на весь Рунет. Пользователи снимают рилсы о Дане, бренды выпускают мерч с его именем, а российские спортивные клубы заявляют, что подписали себе нового игрока Колбасенко. Что происходит и почему школьник стал новым героем соцсетей, разбирался 360.ru.

Как появился мем о Даниле Колбасенко Мем о Колбасенко родился во время эфира у стримера Кирилла heliN139 Курсанова. Он играл в Counter-Strike 2 и параллельно общался через голосовую рулетку. В какой-то момент его собеседником оказался школьник. Курсанов предложил мальчику сыграть в мобильный шутер Standoff 2, и между ними произошел этот мемный диалог: — Так, мы в Standoff идем, слышь? — Погнали! — ID (айди) диктуй! — Данил Колбасенко. — Кто-о-о?! — Данил Колбасенко!!! — Я тебе щас дам ***, ты че, клянись! После Колбасенко бросил трубку. Отрывок этого стрима Курсанов выложил в Сеть еще в 2024-м, но почти два года он не вызывал такого интереса пользователей, пока в 2026-м не завирусился в TikTok, а оттуда, как водится, разлетелся уже по остальным соцсетям.

Фото: Shatokhina Natalya/news.ru / www.globallookpress.com

Данил Колбасенко существует? В комментариях к многочисленным рилсам о Колбасенко некоторые пользователи пытаются понять, Данил шутил над стримером или просто не понял вопрос и поэтому вместо ID выпалил свое имя. Как было на самом деле, возможности узнать ни у кого, по крайней мере, пока, нет. Но эта неопределенность делает мем только смешнее и популярнее. Многих покоряет и то, что уже взрослый Курсанов запросто предлагает мальчику пойти играть — ведет себя с ним на равных. «Как же я обожаю этот звук!», «Одно из самых добрых видео, которые я видел», «В мире тьмы душа Данила Колбасенко сияла ярче звезд», «Мне так тепло на душе от этого видео, что за легенда», «Долгих лет жизни тебе, Данил Колбасенко! Его светлость и доброта просто зашкаливают», — пишут пользователи. Настоящее ли это имя мальчика — тоже пока никто не знает. Сам Курсанов обещает, что найдет Данила и все-таки сыграет с ним в Standoff.

Фото: Соцсети

В каком клубе заиграет Колбасенко? Мемную волну с Колбасенко неожиданно поймали российские спортивные клубы, причем некоторые подошли к съемке рилсов о Даниле максимально серьезно — сделали специальную форму с этой фамилией, придумали, на какой позиции он будет играть. Так Колбасенко стал еще и самым обсуждаемым новичком этой зимы, констатировала Sport Baza. Свою версию мема постили хоккейные клубы «Ак Барс» и «Сочи», футбольный «Торпедо», «Зенит», ЦСКА и несколько других команд. «Матч ТВ» при этом пошел дальше и сделал Колбасенко новым игроком «Реала», отчего «Барселона» теперь «пребывает в шоке». Некоторые бренды успели выпустить мерч с именем Колбасенко, а один из российских банков — платежный стикер в виде кусочка сырокопченой колбасы.