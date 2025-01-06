Центр Саратова «украсили» таблички с ошибками

В центре Саратова появились новые указатели, которые подсказывают туристам и горожанам направление к важным объектам. На некоторых из них заметили орфографические ошибки, сообщило издание «СарИнформ» .

Таблички установили на набережной. На одной из них россияне могут прочесть: «Саратовский государвственныя консерватория». Ошибки заметили и в расчете указанных расстояний. По информации издания, на одной из табличек авторы написали, что до мемориального комплекса «Парк Победы» всего 1,42 километра, хотя быстро пройти к достопримечательности получится только через частный сектор.

В администрации Волжского района нашли оправдание. В пресс-службе пояснили, что установленные указатели — это только макеты табличек.

«Данный вариант не окончательный. Таблички по проекту еще изготавливаются и будут размещены на всех столбах согласно плану», — подчеркнули в администрации.

Ранее юрист Александр Хаминский предупредил россиян, что их могут не пустить в другие страны, если в загранпаспорте будут опечатки. Он заявил RT, что возмещать ущерб в этом случае должен тот, кто допустил опечатку.