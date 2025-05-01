«Ценители ведут охоту». Российские вина приближаются по качеству к лучшим итальянским

Качество российского вина за последние годы заметно улучшилось. Об этом рассказал URA.RU вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

По его словам, хорошего вина в продаже станет еще больше. Эксперт отметил, что российские виноделы за 10–15 лет сделали то, на что у европейцев ушли десятилетия.

Ставцев подчеркнул, что качество вин выросло на два порядка, и сейчас наши вина абсолютно конкурентоспособны на сравнительных дегустациях.

«Даже в ценовой категории до тысячи рублей. Тем более стоимостью до пяти тысяч. Есть не просто хорошие, а дефицитные вина, за которыми ценители ведут охоту», — рассказал Ставцев.

Ранее кандидат медицинских наук, эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян рассказал, что небольшое количество кофе и вина не навредит сердцу, но и не не сможет предотвратить кардиологические заболевания.