HR-эксперт Жилов связал чувство неполноценности у молодежи с трендом на соцсети

Социальные сети формируют искаженное восприятие реальности у молодого поколения, порождая иллюзорные представления о жизненных реалиях и вызывая необоснованные амбиции, приводящие к профессиональному истощению. Об этом заявил HR-эксперт Алексей Жилов в пресс-центре ИА НСН .

По его словам, молодые люди часто черпают вдохновение из ярких картинок чужой жизни, представленных в социальных сетях, но игнорируют реальные усилия и многолетнюю подготовку, необходимые для достижения успеха.

«Они хотят получить все и сразу и выходят на работу с завышенными ожиданиями, чувствуя себя неполноценными, отсюда и возникает выгорание», — пояснил специалист.

В этой связи Жилов призвал отказаться от использования социальных сетей.