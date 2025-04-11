Трамп родился у белоголовых орланов Ларисы и Валеры

В парке пернатых «Малинки» у белоголовых орланов Ларисы и Валеры впервые родился детеныш. Птенца хотят назвать Трампом, сообщила РИА «Новости» директор по развитию парка Элеонора Моргунова.

Данный вид птиц редко размножается в неволе. Необычное имя детенышу орланов выбрали в честь потепления отношений между Россией и США.

Сейчас сотрудники парка выхаживают малыша. Его кормят красной рыбой, говядиной и грызунами.

Моргунова отметила, что у пары есть еще одно яйцо. В связи с этим орланам решили увеличить долю живого корма. Также им предоставили гнездовой материал и помогли построить гнездо.

Американский президент также вдохновил и супругов из Новосибирска. Молодые родители назвали новорожденного ребенка Трампом, а отчество у мальчика по отцу — Владимирович. Свой выбор они объяснили тем, что захотели дать ему необычное имя.