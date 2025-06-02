Топ редких имен для новорожденных в России возглавили Ройхона и Океан

В 2024 году самыми редкими именами для новорожденных детей в России стали Ройхона и Океан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные о регистрации детей.

Среди девочек реже всего встречалось имя Ройхона, за ним следовали Биби-Марям, Деви, Сара Изабель и Гульмина. Среди мальчиков самым необычным именем оказался Океан, второе место занял Курбан-Магомед.

В топ-5 редких мужских имен также вошли Рамзулох, Зурканай и Авен. Данные подтвердили тенденцию к выбору родителями уникальных имен для детей.

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