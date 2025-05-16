Многодетная мать из Балашихи родила седьмого ребенка

Жительница Балашихи Юлия Степанова стала матерью в седьмой раз, родив сына Ивана. Это ее четвертые роды в Московском областном перинатальном центре, где она вновь доверилась местным врачам.

Беременность прошла под чутким контролем специалистов, а роды завершились успешно и естественно. Юлия и малыш чувствуют себя отлично.

15 мая перинатальный центр Балашихи получил высокую награду на всероссийском конкурсе «Здоровье нации». Проект «Охрана репродуктивного здоровья женщин Подмосковья» стал лучшим в номинации, посвященной поддержке рождаемости и укреплению семейных ценностей.

Многодетные семьи в Балашихе окружены заботой: детям предоставляют места в детсадах без очереди, организуют отдых в летних лагерях и оказывают социальную помощь. Особое внимание уделяется медицинскому сопровождению будущих мам.

История Юлии Степановой вдохновляет: она демонстрирует силу материнства и веру в профессионализм врачей. Балашиха продолжает создавать условия, чтобы семьи с детьми чувствовали себя уверенно и счастливо.