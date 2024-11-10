То подралась, то объелась. Мужчина составил список из 71 отказа жены от секса

Daily Mail: муж 71 день записывал причины, по которым жена отказывала в сексе

Мужчина 2,5 месяца вел дневник отказов жены «в исполнении супружеского долга». Все это время он вносил ее ответы в табличку, сообщило издание Daily Mail.

В графе напротив дня, когда секса у супругов не было, автор списка указывал причину, по которой жена не хотела с ним спать. В итоге в таблице появилась 71 запись.

В списке оказались такие причины, как «слишком много выпила», «подралась с персоналом детсада», «не мылась пять дней», «подралась с сестрой», «объелась», «на потолке был паук» и другие.

Некоторые пользователи сети назвали дневник мерзким и посочувствовали жене мужчины. Другие комментаторы, наоборот, советовали автору таблицы «бросать такую женщину». Нашлись и те, кто предположил, что супруга изменяет мужу.

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