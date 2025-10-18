Тигр перешел дорогу автомобилистам на трассе под Владивостоком

На дороге в 1,5 часа езды от Владивостока автомобилисты встретили тигра. Об этом сообщил Telegram-канал «VLNews25 l Новости Владивостока и Приморья» .

«Хищник вальяжно переходил дорогу», — написали авторы поста.

Они опубликовали видео, снятое в темное время суток в районе Подъяпольского Шкотовского района. Тигр вел себе спокойно и уверенно — постоял на обочине, недолго посмотрел на автомобиль и ушел в лес.

Президент Владимир Путин ранее напомнил, что считающийся самым крупным в мире уссурийский тигр является российским. Этот вид занесен в Красную книгу страны. В основном обитает в Приморском и Хабаровском краях. Обычно хищник активен ночью.