Теперь лицо бренда и персонаж мема. Девушке-лунатику вернули потраченные во сне деньги

Девушке-лунатику, потратившей почти 200 тысяч рублей на маркетплейсе во сне, вернули деньги. «Ночной шопоголик» Надежда рассказала 360.ru, что с ней связался директор магазина и отдал ей неосознанно потраченные средства.

Россиянка делала покупки на маркетплейсах во сне. Все начиналось с небольших заказов, но затем девушка приобрела в одном магазинов товары на 180 тысяч рублей. Необычная история получила огласку, представители бренда не только вернули девушке деньги, но и предложили сняться в рекламе.

«Они предложили стать лицом их бренда, рекламировать товары, делать на них обзоры», — рассказала она.

Россиянка стала героиней мемов. Теперь ее фото можно встретить в рекламе бренда с надписями «Не проспите скидку» и «Цены как во сне».

Также девушка рассказала, что теперь делает все возможное, чтобы оградить себя от ночных трат.

«Я заблокировала все карты, у меня ничего теперь не привязано. Прошу делать заказ других», — призналась собеседница 360.ru.

Ранее российская волейболистка Александра Моисеева призналась в лунатизме. Она рассказала, что во сне могла разговаривать, выходить из комнаты. Ее коллеге Наталье Урядовой иногда приходилось «ловить» девушку.