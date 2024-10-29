«Кто-то ходит, а кто-то заказывает товары». Девушка во сне потратила почти 200 тыс. рублей

Девушка-лунатик во сне потратила на маркетплейсе 180 тысяч рублей

Страдающая лунатизмом россиянка неосознанно делает покупки на маркетплейсах. В интервью 360.ru шопоголик по неволе Надежда рассказала, что оформляет заказы во сне. Начиналось все с небольших приобретений, но в последний раз она потратила 180 тысяч рублей.

«Во сне кто-то ходит, а кто-то заказывает товар», — пошутила она.

Девушка призналась, что в последний раз партия оказалась огромной. В магазине с товарами для дома она заказала много вещей. Утром к ней приехал курьер, оставил покупки и уехал.

«У меня сейчас ремонт в доме идет. Я вот заказывала там всякие шкафчики», — отметила она.

Некоторые позиции она просто просматривала, но во сне все их заказала. Сейчас она пытается договориться с магазином, чтобы все вернуть.

Ранее страдающая лунатизмом девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок отделался вывихом и травмой головы