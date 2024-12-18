Теория WTF. Почему 2025 год станет одним из самых ужасных в истории

Согласно теории WTF предстоящий 2025 год может стать одним из самых ужасных в истории планеты, потому что начнется со среды. Экстрасенс и оккультист Андрей Харрис сообщил Пятому каналу , что этим днем управляет Меркурий.

«Каждому дню недели соответствует определенная планета-покровитель, а значит, именно она будет главенствующей в течение этого года. Так, в грядущем 2025 году, который начнется со среды, лидерство у Меркурия», — сказал он.

Пользователи соцсетей предрекли тяжелые испытания в 2025 году. Они сослались на теорию WTF, по которой в начавшиеся со среды годы произошли катастрофы — пандемия коронавируса в 2020 году, вспышка Эболы в 2014 году, война в Ираке в 2003 году, гибель принцессы Дианы в 1997 году и авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Однако Харрис не согласился с мрачными прогнозами. Он заявил, что неудачными днями стали бы суббота или понедельник. Среда же принесет успехи в изобретательстве и общении.

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