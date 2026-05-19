Телеведущий Сендерс случайно съел прах бабушки своей возлюбленной

Нидерландский телеведущий, актер и продюсер Тим Сендерс случайно съел прах бабушки своей возлюбленной — блогерши Кики Босман. Об этом девушка рассказала в Instagram*.

Семьи Босман и Сендерс вместе отправились в путешествие, чтобы развеять прах покойной. Мать девушки оставила пепел в бутылке в подстаканнике, причем рядом с водой. Сендерс находился за рулем и потянувшись за водой, перепутал бутылки.

«Тим случайно выпил мою бабушку. Теперь мы официально семья. К счастью, бабушке нравилось немного суетиться. И давайте оставим это на совести моей мамы», — рассказала Босман.

В прошлом году американка Моника Лонг, воспитывающая трех детей-аутистов, ненадолго отвлеклась, когда готовилась к вечеринке, и не заметила, что ее сыновья съели прах прадедушки.

