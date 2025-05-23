Телеведущая в США провела эфир во время своих родов

Ведущая американского телеканала CBS Оливия Джекит продолжила вести прямой эфир на рабочем месте после того, как у нее начались роды. О необычном случае сообщило Daily Mail.
Коллеги стали уговаривать женщину ехать в роддом, однако она решила продолжить работу. Ее соведущая Джулия Данн рассказала зрителям, что у Оливии отошли воды и она находится в активной стадии родов. В итоге Джекит выдержала трехчасовое шоу и только потом отправилась в больницу.
Ранее в Бангкоке женщина неожиданно родила на заправке, где работала. Она не знала о своей беременности и была сильно удивлена неожиданно начавшимся схваткам.
«Очищение души». Джигурда написал песню на стихи Сергея Лаврова
Чуют человека за 10 метров: россиян предупредили о еще одной опасности клещей
Концерт под открытым небом ко Дню города прошел в Можайске
Тендер на капремонт гимназии №5 объявили в Люберцах
Кринж и изи оказались в топе самых раздражающих слов у россиян
Новые раздевалки установили на центральном стадионе в Волоколамске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте