Танцующий брейк-данс леопард попал в фотоловушку приморского заповедника

Леопард устроил брейк-данс в листве заповедника Приморья для послания всему лесу

Крутящийся в опавшей листве леопард попал в объектив фотоловушки, установленной в лесу Приморья. Необычные кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда» .

На снимках хищник старательно крутился в опавших листьях.

«День начинается с лихого брейк-данса на листве», — прокомментировали фотографии в пресс-службе дирекции заповедников.

Там пояснили, что леопард не просто показал свои танцевальные умения, а адресовал важное послание всем обитателям леса. Сначала он оставил на земле мочевую метку, а потом при помощи желез тела усилил запах, обозначив, что теперь это его территория.

В минувшую среду в фотоловушку «Земли леопарда» попала обитающая там самка дальневосточного леопарда, вероятно отправившаяся на свидание. В пресс-службе дирекции заповедника заявили, что обитательница леса вальяжно проследовала мимо распустившегося рододендрона.