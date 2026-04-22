В Приморье фотоловушка поймала самку леопарда в цветах по пути на свидание

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье фотоловушка сняла самку дальневосточного леопарда, которая прошла мимо цветущего рододендрона — вероятно, по пути на свидание. Кадр опубликовали в официальном телеграм-канале заповедника.

«Прекрасное всегда тянется к прекрасному, вот и грациозная самка дальневосточного леопарда прошла мимо цветущего рододендрона. Атмосфера располагает к романтике, и, возможно, самка направляется на свидание, но это лишь наше предположение», — поделились в нацпарке.

Сотрудники отдела науки нацпарка пояснили, что размножение леопардов возможно круглый год. Встреча пятнистой пары длится всего несколько дней, после чего влюбленные быстро теряют интерес друг к другу. Но специалистам это не мешает с помощью фотоловушек получать уникальные снимки дикой природы — информативные и эстетичные одновременно.

