Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому февраль подарит исключительный успех
Астролог Тамара Глоба раскрыла, что в феврале исключительный успех ожидает Водолеев. Она опубликовала астропрогноз на своем YouTube-канале.
По ее словам, в последний месяц зимы Водолеи смогут достичь максимальных высот благодаря редкому расположению планет и году Огненной Лошади. Такое совпадение создаст особый энергетический фон, способствующий прорывам и важным переменам в их жизни.
«Февраль принесет новые события в ваши связи, в ваши личные отношения, а также дела, которые касаются спорта, активной жизни. Вы развиваете большую активность в феврале», — сказала Глоба.
Астролог посоветовала Водолеям заняться наиболее интересными делами, чтобы их продвинуть и получить возможность извлечь из своих проектов выгоду. В этом им помогут влиятельные люди.
Глоба добавила, что в середине февраля для Водолеев наступит важный этап, а предстоящее затмение может принести трудности, связанные со здоровьем. По ее словам, в этом месяце в жизнь представителей этого знака войдут новые знакомые, появятся новые планы и интересы.
Ранее Тамара Глоба рассказывала, что в 2026 году судьбоносными датами будут 20 января и 26 февраля.