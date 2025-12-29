Судьбоносными датами 2026 года станут 20 января и 26 февраля

Глоба отнесла 20 января и 26 февраля к судьбоносным датам 2026 года

В наступающем 2026 году можно выделить несколько важных дат, но действительно судьбоносными станут 20 января и 26 февраля. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила астролог Тамара Глоба.

Она напомнила о мнении провидца Вольфа Мессинга, который говорил об особом значении конца зимы следующего года.

«Он говорил о крупном великом пути, когда соединятся ведущие лидеры. Также речь шла о событиях, которые дают временную остановку, чтобы впоследствии начать военные действия, которые в 2029-м могут снова проявиться», — сказала Глоба.

Астролог добавила, что речь идет о периоде, который охватывает 20-е числа. Она предположила, что заключенный в эти дни договор окажется нестабильным.

«Если решения примут до полудня, то его смогут нарушить, поэтому лучше заниматься всем после полудня», — дала совет Глоба.

Дату 20 января она назвала отправной точкой масштабных процессов в самой России и вокруг страны. Изменения, по словам астролога, окажутся позитивными, но придется выбрать группу для начала работы.

Судьбоносным Глоба также сочла 17 февраля: в этот день произойдет солнечное затмение, значение которого для европейцев переоценить сложно. Явление смогут наблюдать в Испании, Португалии и Исландии. В список знаковых дат астролог также включила 3 и 10 января.

