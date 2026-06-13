Таинственная «рыбная картошка» пролетела над Колорадо

Оперативники ФБР в 2024 году расследовали факт появления в Колорадо таинственного летающего объекта, внешне напоминающего полупрозрачную картошку из «рыбьей чешуи». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на опубликованные документы Пентагона.

В файлах есть доклад офицера разведки армии США, который лично наблюдал за объектом вместе с четырьмя сослуживцами над горами Шайенн в феврале 2022 года.

«Объект имел форму „картофелины“ с четкими краями, окрашен в кремово-беловатый цвет. Он был полупрозрачным», — рассказал офицер для протокола.

Материал объекта описали как несимметричные панели неправильной формы или рыбную чешую. При этом сама «картошка» оставалась неподвижной, но панели на поверхности словно «переливались волнами».

«Спустя две минуты она исчезла. Объект не отбрасывал теней», — указано в документе.

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