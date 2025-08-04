Сырое мясо запретили размораживать в воде

Размороженное в воде мясо не только сухое, но и опасное для здоровья. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова сообщила об этом «Газете.ru» .

По ее словам, резкий перепад температуры при перекладывании мяса из морозильника в теплую воду разрушит волокна и сделает приготовленное из него блюдо слишком жестким. Джабакова сообщила, что сама по себе вода вымоет белки, соки и минералы, а температура выше +4 градусов создаст хорошие условия для патогенов, например, бактерии сальмонеллы.

«Мясо оттаивает неравномерно: поверхность перегревается, а внутренние слои остаются замерзшими, что ускоряет порчу», — предупредила она.

Джабакова посоветовала размораживать мясо на нижней полке холодильника, где температура воздуха составляет +2…+4 градуса. Если хочется ускорить процесс, можно положить кусок в вакуумную упаковку и держать в холодной воде, меняя ее каждые полчаса.

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