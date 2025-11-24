Священники рассказали о пути души после смерти

Душа человека после смерти проходит особый путь, прощаясь с телом, родными людьми и местами. Об этом рассказали священники, авторы дзен-канала «Торжество православия» «Торжество православия».

Часто люди утверждают, что усопшие приходили к ним во снах или видениях. В церкви такое допускают, потому что душа покойного не сразу покидает этот мир — она может побывать у родных, в отчем доме или в тех уголках, где ей было комфортно.

Есть поверье, что душа может возвращаться в тело, например, при клинической смерти.

Согласно церковному учению, прощание длится 40 дней: в первые три дня душа прощается с земной жизнью, на третий и девятый день — изучает рай, а по истечении срока — входит в мир иной.

В этот период родным важно читать молитвы, чтобы облегчить весь этот путь. Как утверждают теологи, дальнейшая участь души зависит от человека: от того, насколько благочестивым и духовным он был.

